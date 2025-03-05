NYP: в Мексике пропавшие на каникулах студенты найдены расчлененными

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В Мексике на границе штатов Пуэбла и Оахака найдены останки девятерых студентов, ранее пропавших на каникулах. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на The New York Post.

В СМИ отметили, что студенты перестали выходить на связь 27 февраля. Известно, что они передвигались на автомобиле в штат Оахака, где планировали пляжный отдых. При этом 24 февраля их машина попала на камеру видеонаблюдения недалеко от города Атлиско. Это находится в 145 километрах к западу от места, где позже были найдены части тел.

Останки обнаружили в багажнике брошенного автомобиля на обочине шоссе. Машина была покрыта брезентом, рядом неизвестные оставили сумку с восемью парами рук.

В полиции не разглашают детали расследования. Правоохранители отметили, что сейчас пытаются выследить преступников.

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