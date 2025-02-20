Жительница Турции в 50 лет выяснила, что ее удочерил убийца ее отца

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Турчанка Беррин Налджы только в 50 лет узнала, что человек, которого она считала своим отцом, убил ее биологического отца. Об этом сообщает телеканал NTV.

Журналисты отметили, что женщина все это время думала, что Махир Аййылдыз является ее отцом. Однако в 2023 году ее сестра заявила, что у Налджы нет права на наследство. После этого она обратилась в суд, чтобы с помощью ДНК-теста установить родство с отцом, однако результаты показали, что она не его дочь.

Спустя время выяснилось, что настоящим отцом Налджы был один из богатейших людей города Акъяка Мустафа Уянык, а матерью являлась супруга Аййылдыз Фатма. Последняя скрывала, что ребенок родился от Уяныка, поэтому указала своего мужа как отца Налджы.

Однако через некоторое время Аййылдыз узнал о "запретной любви" Уяныка и своей супруги, поэтому в 1982 году расправился с мужчиной в лесу. После того как Аййылдыз отбыл тюремный срок за совершенное преступление, он простил жену и удочерил Налджы.

"Для меня это большая травма... Я никогда не гналась за деньгами, а в суд обратилась лишь чтобы успокоить совесть и выяснить, кто мой настоящий отец. Теперь я могу спать спокойно, вопросов не осталось, я точно знаю, кто мой отец", – заключила турчанка.

Ранее в Китае родители нашли своего сына, который был похищен более 20 лет назад. По данным СМИ, похитители – женщина и ее молодой человек – отвезли ребенка в провинцию Хэбэй. На тот момент малышу было 2,5 года. Он был продан семейной паре в центральном Китае.

Эксперты из полиции смогли отыскать ребенка с помощью программы поиска изображений людей. Личность мальчика была подтверждена при помощи теста ДНК. Семья воссоединилась в городе Ляочэн в восточной провинции Шаньдун.

