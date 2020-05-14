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В мире

16:32

Сын случайно раскрыл семейную тайну благодаря подарку отцу

общество за рубежом

Фото: depositphotos/karandaev

Пользователь Reddit рассказал, как случайно узнал об измене своей бабушки, подарив отцу на день рождения ДНК-тест, сообщает РИА Новости.

Мужчине часто говорили о том, что он не является биологическим сыном своего отца. Все дело в том, что, когда его мать была беременна, у нее был роман с мужчиной по имени Тиллери.

Сами родители все отрицали. С возрастом, когда ребенок стал похож на отца, сомнения расселись.

Поставить точку в истории решил сын мужчины. Он подарил отцу на 61-й день рождения ДНК-тест. Выяснилось, что его ДНК очень схожа с ДНК Тиллери, при в этом списке совпадений не было мужчины, растившего его.

Ранее суд в Москве арестовал женщину, обвиняемую в продаже своего ребенка 2017 года рождения. В ходе расследования был допрошен отец ребенка. Он пояснил, что длительное время не проживает с обвиняемой. Женщина, по его словам, ограничивала ему общение с сыном.

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