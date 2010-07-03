Фото: скриншот видео youtube.com/МВД Республики Беларусь

Потерявшаяся 20 лет назад девушка рассказала о поиске семьи и встрече с родными. Юлия Моисеенко, жившая в небольшой деревне в Белоруссии, потерялась в 1999 году. В течение этих 20 лет родители искали дочь.

Юлия потерялась в четырехлетнем возрасте, когда увязалась за своим отцом, который поехал на электричке продавать картошку. По данным МВД Белоруссии, она потерялась в 1999 году в вечернем поезде Минск – Осиповичи.

"Меня нашли на вокзале в Рязани, я помнила, как зовут маму – Людмила, папу – Виктор, помнила маленького брата и старшую сестру. Но не назвала место, где живу, и свою фамилию. Проблема была в том, что белорусская милиция искала меня только в Белоруссии, а в России не было информации о пропавшей девочке. Поэтому меня не нашли", – рассказала девушка в комментарии РИА Новости.

Потом она оказалась в распределительном центре, попала в семью и в итоге стала Юлией Алпатовой. Отчество ей оставили по родному отцу – Викторовна.

"Мои родные родители мне рассказали, что я с папой поехала продавать картошку на электричке на рынок, увязалась с ним, хотя он не хотел брать. И там то ли его избили, то ли еще что-то произошло, но когда он очнулся, меня уже рядом не было… Говорят, когда я пропала, поблизости жили цыгане, и в этот же момент они тоже пропали, тоже ушли. Все думают до сих пор, что цыгане меня и украли", – сказала Юлия.

Родной отец обнаружил, что дочери нет рядом, и у него был сильный шок. По словам девушки, он всю жизнь винил себя и при встрече просил у дочери прощения. Она в ответ сказала, что никто ни в чем не виноват, и все случилось так, как должно было быть, и она ни о чем не жалеет.

"Вообще хорошо, что в живых осталась, что попала я в хорошую семью. Очень благодарна моим опекунам, они со мной намучились, особенно в моем подростковом возрасте. Но они справились", – сказала девушка.

Юлия говорит, что у ее опекунов есть еще два родных сына, и у нее с ними сложились хорошие отношения. Они всегда защищали ее и вступались за нее. Приемные родители тоже хорошо к ней относились: девушка рассказывает, что она в детстве ездила на море и в лагеря, опекуны старательно помогали ей с учебой в школе.

Сейчас девушка освоила специальность товароведа и учится на фармацевта, планирует дальше развиваться в этом направлении.

Найти родных родителей Юлии помог ее молодой человек – бизнесмен и общественный активист Илья Крюков. Информацию о пропавшей девочке он нашел в Сети и связался с дежурной службой милиции Белоруссии. Были проведены ДНК-тесты, и они показали, что Юлия и есть та пропавшая девушка. Встречу с родными родителями организовала белорусская милиция.

"Я, вся в слезах, спрашиваю у мамы: Мама, как ты отреагируешь на то, что я свяжусь со своими родными родителями, не будешь ли ты переживать, ревновать? А она отвечает: Я желаю тебе самого лучшего, если не сделаешь этого, будешь всю жизнь жалеть", – рассказала Юлия.

Сейчас ее настоящие родители хотят побывать в Рязани и познакомиться с семьей, которая удочерила девочку. Сама Юлия с ними поддерживает связь и говорит, что сейчас у нее просто две мамы и два папы.

Агентство отмечает, что у самой Юлии тоже есть ребенок – пятилетняя дочь Кристина от первого брака.

