В России нашлась потерявшаяся 20 лет назад белорусская девочка

09:52
09:52
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Фото: скриншот видео youtube.com/МВД Республики Беларусь
В России нашлась девушка, которая 20 лет назад в четырехлетнем возрасте потерялась в вечернем поезде "Минск – Осиповичи", сообщает "Мир 24".
Отмечается, что после пропажи ребенка в 1999 году по тревоге поднимали личный состав районной милиции, девочку искали в поездах, на вокзалах и станциях, но так и не смогли найти.
Информации о пропавшей не было до недавнего времени, пока в полицию не позвонил молодой человек из России. Он рассказал о знакомой 24-летней сироте по имени Юлия, проведшей детство в интернате, а затем попавшей в приемную семью. По его словам, Юлия помнит, как потерялась в электричке.
С девушкой оперативно связались, в разговоре с правоохранителями ей удалось воспроизвести в памяти и другие фрагменты своего детства, например, старшего брата и сестру. Было проведено исследование ДНК Юлии и ее предполагаемой мамы – материнство подтвердилось на 99,999%. Накануне все участники этой истории встретились в Пуховичском РОВД Минской области.
Ранее в Нижегородской области на четвертые сутки поисков нашли живой заблудившуюся пятилетнюю девочку. Обнаружили ее недалеко от села Кочгар в 500 метрах в сторону леса. Девочку в сопровождении родителей доставили в больницу. Ее состояние оценили как тяжелое, организм ребенка был обезвожен. В поисках было задействовано около тысячи человек – сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии, волонтеры и местные жители.
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