Живший в лесу под Балашихой мальчик воссоединился с отцом

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Живший в лесу с бездомными мальчик из Балашихи получил свидетельство о рождении и обрел отца. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем аккаунте в Instagram.

"Наш малыш, который жил в лесу под Балашихой, сегодня второй раз обрел отца. У ребенка не было документов, поэтому нужно было получить решение суда, чтобы в свидетельство о рождении у мальчика был вписан отец", – рассказала Мишонова.

Она добавила, что ранее ребенку пришлось пройти через процедуры анализа ДНК, а также сбора и восстановления документов. Мишонова выразила надежду, что в дальнейшем мальчика ждет "долгая и счастливая жизнь".

Ребенок проживал с отцом в хижине в лесу. Сообщалось, что убежище представляло собой сооружение из досок и пластика, которое было покрыто одеялами, коврами и кусками ткани.

По сообщениям местных жителей, мальчик приходил на детскую площадку и играл со сверстниками.