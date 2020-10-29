Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о поселившемся в лагере бездомных ребенке

Фото: телеграм-канала LIFE SHOT

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала Москве 24, где сейчас находится мальчик, которого нашли играющим одного на детской площадке в Балашихе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ребенок живет вместе с бездомными в лесу в Подмосковье в самодельной хижине, а пообщаться со сверстниками приходит в ближайший микрорайон на одну из детских площадок.

"В настоящие время ребенок вместе с предполагаемым отцом находятся в полиции. Оперативные службы, наши службы профилактики выясняют все обстоятельства случившегося, как ребенок оказался на улице", – объяснила Мишонова.





Ксения Мишонова уполномоченный по правам ребенка в Московской области В связи с тем, что у мальчика и у мужчины нет документов, которые подтверждают их родство, в ближайшее время ребенок будет помещен в больницу для медицинского обследования и до выяснения всех обстоятельств. Дальше уже будут предприниматься какие-то действия.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала о судьбе девочки, год назад найденной в захламленной квартире в Москве с вросшим в шею украшением. По словам омбудсмена, ребенок живет в любящей семье и чувствует себя хорошо.

Приемную семью для девочки выбирали тщательно и долго, поскольку ей нужно было особое внимание, добавила Кузнецова.