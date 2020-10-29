Детский омбудсмен Подмосковья рассказала о поселившемся в лагере бездомных ребенке

19:01
Фото: телеграм-канала LIFE SHOT
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала Москве 24, где сейчас находится мальчик, которого нашли играющим одного на детской площадке в Балашихе.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ребенок живет вместе с бездомными в лесу в Подмосковье в самодельной хижине, а пообщаться со сверстниками приходит в ближайший микрорайон на одну из детских площадок.
"В настоящие время ребенок вместе с предполагаемым отцом находятся в полиции. Оперативные службы, наши службы профилактики выясняют все обстоятельства случившегося, как ребенок оказался на улице", – объяснила Мишонова.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала о судьбе девочки, год назад найденной в захламленной квартире в Москве с вросшим в шею украшением. По словам омбудсмена, ребенок живет в любящей семье и чувствует себя хорошо.
Приемную семью для девочки выбирали тщательно и долго, поскольку ей нужно было особое внимание, добавила Кузнецова.
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