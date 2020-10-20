Девочка, найденная год назад с вросшим в шею украшением, живет в хорошей семье – Кузнецова

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Девочка, найденная год назад в захламленной квартире в Москве с вросшим в шею украшением, живет в любящей семье и чувствует себя хорошо. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Кузнецова отметила, что приемную семью малышке выбирали долго и тщательно, потому что девочке нужно было особое внимание.

"Для нее нашлись родители, имеющие психологическое образование, которые не просто сумели найти подход к ребенку – они в ней просто души не чают", – рассказала уполномоченный по правам ребенка.

По словам Кузнецовой, ребенок уже разговаривает и поет, танцует, посещает детский сад и общается с другими малышами. Омбудсмен вспоминает: во время первой встречи девочка не разговаривала и не умела сидеть на руках, но уже тогда легко контактировала с другими людьми.

"Она была очень открыта к общению и ко всему миру, очень теплый, эмоциональный ребенок, который легко идет на контакт. Мы постоянно консультировались с врачами, специалистами, которые давали хорошие прогнозы по восстановлению и развитию малышки", – рассказывает Кузнецова.

10 марта в Москве на Ленинградском шоссе сотрудники МЧС и МВД спасли пятилетнюю девочку, оставленную без присмотра в захламленной квартире. В шею ребенка вросло украшение.

Эксперты НИИ Сербского признали мать ребенка невменяемой, суд ограничил ее в родительских правах.

В декабре для малышки нашли приемных родителей. Тогда же у ребенка завершился основной этап реабилитации.