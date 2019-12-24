Брошенной в захламленной квартире девочке нашли приемную семью

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Пятилетней девочке, найденной в захламленной квартире на Ленинградском шоссе, нашли приемную семью. Сейчас она уже разговаривает и даже поет, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.

"Уже нашлась приемная мама. Достаточно долгое время к ней приходили кандидаты в приемные родители, долго велся отбор. Мы решили не давить, все-таки ребенок требует особого внимания", – рассказала Кузнецова. По ее словам, новая мама имеет психологическое образование.

Девочку с вросшей в шею резинкой обнаружили 10 марта в квартире на севере Москвы. Дверь туда вскрыли спасатели, которых вызвали соседи. Прежде они не раз звонили полицейским, когда слышали детский плач.

Ребенка отправили в больницу, а на мать завели уголовное дело о покушении на убийство. Позже ее признали невменяемой.