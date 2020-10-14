Свердловский детский омбудсмен рассказал о состоянии найденной в шкафу девочки

13:33
Фото: соцсети
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков в интервью Москве 24 рассказал о состоянии полугодовалой девочки, которую с момента рождения мать держала в шкафу.
О случившемся стало известно 9 октября. В апреле 37-летняя жительница города Карпинска Свердловской области родила дочь дома в ванной, не оформляла свидетельство о рождении и скрывала малышку от знакомых в шкафу. В результате ребенок оказался в истощенном состоянии. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
"Девочку из реанимации перевели в отделение. Вчера я там был и сам лично посмотрел, с врачами мы поговорили", – рассказал детский омбудсмен.
Комментируя дальнейшую судьбу малышки, Мороков объяснил, что это вопрос не ближайших дней, поскольку возбуждено уголовное дело по серьезным статьям.
"Все эти вопросы будут рассматриваться после вынесения, если так можно сказать, вердикта. Исходя из этого будет двигаться ситуация", – добавил он.
Омбудсмен подчеркнул, что его задача – обеспечить соблюдение интересов детей. Вместе с тем бабушка и дедушка, по словам Морокова, имеют право на общение с внучкой, которая сейчас находится в больнице Екатеринбурга.
"Сейчас препятствий нет, если четко установлено, что это ее бабушка и дедушка... Но город Карпинск – это порядка 500 километров от Екатеринбурга. Думаю, регулярные встречи здесь из-за расстояния невозможны", – подытожил собеседник Москвы 24.
До этого подруга женщины, которая полгода прятала ребенка в шкафу, рассказала, какой она была матерью. По словам знакомой, женщина хорошо ухаживала за своими двумя старшими детьми: они были одеты, обуты, накормлены и посещали различные кружки и секции.
Мальчик 13 лет и трехлетняя девочка будут находиться под опекой других родственников. Мать детей поместили в психиатрическую больницу.
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