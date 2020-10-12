Кузнецова рассказала о состоянии найденной в шкафу девочки

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала о состоянии здоровья шестимесячного ребенка, найденного в шкафу на Урале. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня из Екатеринбурга пришли хорошие новости. Полугодовалую девочку, которую держали в шкафу, из реанимации перевели в обычную палату", – написала Кузнецова.

По словам омбудсмена, в дальнейшем предстоит решить вопросы реабилитации ребенка и его жизнеустройства. В ближайшее время ребенка посетит региональный уполномоченный по правам детей.

9 октября стало известно, что жительница города Карпинска Свердловской области держала новорожденную дочь в шкафу. Женщина не оформляла свидетельство о рождении и скрывала дочь от знакомых. В результате ребенок оказался в истощенном состоянии.

Полиция возбудила уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего. Еще одно дело касается неисполнения обязанностей по воспитанию. По версии следствия, матери девочки могут вменить покушение на убийство.

