Кузнецова рассказала о состоянии найденной в шкафу девочки

21:43
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала о состоянии здоровья шестимесячного ребенка, найденного в шкафу на Урале. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Сегодня из Екатеринбурга пришли хорошие новости. Полугодовалую девочку, которую держали в шкафу, из реанимации перевели в обычную палату", – написала Кузнецова.
По словам омбудсмена, в дальнейшем предстоит решить вопросы реабилитации ребенка и его жизнеустройства. В ближайшее время ребенка посетит региональный уполномоченный по правам детей.
9 октября стало известно, что жительница города Карпинска Свердловской области держала новорожденную дочь в шкафу. Женщина не оформляла свидетельство о рождении и скрывала дочь от знакомых. В результате ребенок оказался в истощенном состоянии.
Полиция возбудила уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего. Еще одно дело касается неисполнения обязанностей по воспитанию. По версии следствия, матери девочки могут вменить покушение на убийство.
Власти сообщили о состоянии младенца, которого полгода прятали в шкафу
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