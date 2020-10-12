Державшей дочь в шкафу женщине могут вменить покушение на убийство

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Свердловские следователи будут рассматривать вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления уголовного дела об истязании младенца. Мать с рождения прятала свою дочь в шкафу в Карпинске, говорится на официальном сайте СК РФ по региону.

"По данным следствия, утром 7 октября 2020 года в одной из квартир дома по улице Куйбышева в городе Карпинске у хозяйки жилища обнаружена малолетняя девочка в истощенном состоянии. Ребенок изъят и доставлен санитарной авиацией в медицинское учреждение Екатеринбурга", – рассказали следователи.

Теперь планируется рассмотреть вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления – покушение на убийство малолетнего ребенка. Следователи допросили ряд свидетелей, была назначена судебная медицинская экспертиза для выяснения степени тяжести вреда младенцу.

9 октября стало известно, что жительница города Карпинска Свердловской области держала новорожденную дочь в шкафу. В результате ребенок оказался в истощенном состоянии, полиция возбудила уголовное дело.

Установлено, что в момент родов за помощью к врачам женщина не обращалась. В настоящее время мать поместили в психиатрическую больницу.