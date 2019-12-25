Девочка из захламленной квартиры прошла основной этап реабилитации

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Девочка, которую в марте обнаружили в захламленной квартире на Ленинградском шоссе, завершила основной этап реабилитации. После передачи в приемную семью она продолжит заниматься с отдельными специалистами, рассказали ТАСС в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения столицы.

"Девочка прошла дополнительное медицинское обследование, ей была оказана необходимая медицинская и реабилитационная помощь. С малышкой продолжит заниматься педагог, логопед-дефектолог, психолог", – сказал собеседник агентства.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что у девочки появилась приемная мать. Женщина имеет психологическое образование и не является родственником. Сейчас ребенок уже проживает в новой семье.

В учреждении соцзащиты девочка проявляла активность и заинтересованность в занятиях. Она любит рисовать, катается на самокате и велосипеде. Также ей нравится слушать сказки, песни, заниматься домашними делами.

Пятилетнюю девочку обнаружили 10 марта в квартире на севере Москвы. Со слов соседей, мать девочки отсутствовала дома несколько дней. Ребенка отправили на лечение в детскую городскую клиническую больницу имени Башляевой.

На мать завели уголовное дело о покушении на убийство. Позже ее признали невменяемой.