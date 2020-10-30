Кузнецова рассказала о состоянии жившего в лесной хижине мальчика

18:20
Фото: Институт Уполномоченных по правам ребенка
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова навестила в больнице мальчика, который жил в хижине в подмосковном лесу.
По ее словам, анализы ребенка хорошие, он здоров. Кузнецова предположила, что взрослые заботились о нем по мере возможностей.
"Ему грустно, обстановка непривычная. Говорит о том, что ему хочется сбегать в лес, сбегать домой. Но мы с ним говорили о том, что зимой в лесу будет холодно", – рассказала омбудсмен Москве 24.
Кузнецова подчеркнула, что пока сложно говорить о правовых основаниях, на которых отец мальчика может навестить его.
"В то же время видно, что это родной человек для ребенка, который сейчас ему очень нужен", – добавила она.
Ранее СМИ сообщали, что в Подмосковье обнаружили живущих в ненадлежащих условиях сына с отцом. Убежище в лесу представляло собой сооружение из досок и пластика, покрытых кусками ткани, одеялами и коврами.
Местные жители рассказывали, что мальчик регулярно приходил из леса на детскую площадку, чтобы поиграть со сверстниками.
Подмосковная прокуратура организовала проверку по данному факту. По предварительным данным, ни у мальчика, ни у его отца нет документов. Проверку проводит также следственный отдел по Балашихе, по результатам которой будет сформирована правовая оценка.
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