Кузнецова рассказала о состоянии жившего в лесной хижине мальчика

Фото: Институт Уполномоченных по правам ребенка

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова навестила в больнице мальчика, который жил в хижине в подмосковном лесу.

По ее словам, анализы ребенка хорошие, он здоров. Кузнецова предположила, что взрослые заботились о нем по мере возможностей.

"Ему грустно, обстановка непривычная. Говорит о том, что ему хочется сбегать в лес, сбегать домой. Но мы с ним говорили о том, что зимой в лесу будет холодно", – рассказала омбудсмен Москве 24.

Кузнецова подчеркнула, что пока сложно говорить о правовых основаниях, на которых отец мальчика может навестить его.

"В то же время видно, что это родной человек для ребенка, который сейчас ему очень нужен", – добавила она.

Ранее СМИ сообщали, что в Подмосковье обнаружили живущих в ненадлежащих условиях сына с отцом. Убежище в лесу представляло собой сооружение из досок и пластика, покрытых кусками ткани, одеялами и коврами.

Местные жители рассказывали, что мальчик регулярно приходил из леса на детскую площадку, чтобы поиграть со сверстниками.

Подмосковная прокуратура организовала проверку по данному факту. По предварительным данным, ни у мальчика, ни у его отца нет документов. Проверку проводит также следственный отдел по Балашихе, по результатам которой будет сформирована правовая оценка.