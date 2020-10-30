СК заинтересовался историей мальчика, живущего с отцом в хижине в подмосковном лесу

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Следственный комитет РФ заинтересовался историей маленького мальчика, живущего с отцом в хижине в подмосковном лесу, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что в Подмосковье обнаружили живущих в ненадлежащих условиях сына с отцом. Убежище в лесу представляло собой сооружение из досок и пластика, покрытых кусками ткани, одеялами и коврами.

Местные жители рассказали, что мальчик регулярно приходит из леса на детскую площадку, чтобы поиграть со сверстниками. По словам уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, в настоящее время ребенка отправили в одну из больниц Подмосковья, следов побоев у него нет.

Подмосковная прокуратура организовала проверку по данному факту. По предварительным данным, ни у мальчика, ни у его отца нет документов. Ребенок не посещает каких-либо образовательных и медицинских учреждений.

Проверку проводит также следственный отдел по Балашихе. По ее результатам будет сформирована правовая оценка действиям уполномоченных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних.