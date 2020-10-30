СК заинтересовался историей мальчика, живущего с отцом в хижине в подмосковном лесу

12:41
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Следственный комитет РФ заинтересовался историей маленького мальчика, живущего с отцом в хижине в подмосковном лесу, сообщает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что в Подмосковье обнаружили живущих в ненадлежащих условиях сына с отцом. Убежище в лесу представляло собой сооружение из досок и пластика, покрытых кусками ткани, одеялами и коврами.
Местные жители рассказали, что мальчик регулярно приходит из леса на детскую площадку, чтобы поиграть со сверстниками. По словам уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, в настоящее время ребенка отправили в одну из больниц Подмосковья, следов побоев у него нет.
Подмосковная прокуратура организовала проверку по данному факту. По предварительным данным, ни у мальчика, ни у его отца нет документов. Ребенок не посещает каких-либо образовательных и медицинских учреждений.
Проверку проводит также следственный отдел по Балашихе. По ее результатам будет сформирована правовая оценка действиям уполномоченных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: