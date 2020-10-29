Прокуратура начала проверку по факту проживания ребенка в хижине в подмосковном лесу

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT

Балашихинской городской прокуратуре поручено провести проверку в связи с проживанием мальчика с отцом в хижине в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Ранее в СМИ сообщали, что в подмосковном лесу обнаружили живущих в ненадлежащих условиях сына с отцом. Убежище представляло собой сооружение из досок и пластика, покрытых кусками ткани, одеялами и коврами. Общаться со сверстниками мальчик ходил в ближайший микрорайон.

"Ребенок воспитывается в ненадлежащих условиях, угрожающих его жизни и здоровью", – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что по результатом проверки будет сформирована правовая оценка действиям уполномоченных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что мальчика нашли на детской площадке в Балашихе. Его с предполагаемым отцом доставили в полицию для выяснения обстоятельств.