Живущего в хижине в Балашихе мальчика забрали в детский дом

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Мальчика, живущего в самодельной хижине в лесу в Балашихе, забрали в детский дом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации округа.

Ранее СМИ сообщали, что в Подмосковье обнаружили живущих в ненадлежащих условиях сына с отцом. Убежище в лесу представляло собой сооружение из досок и пластика, покрытых кусками ткани, одеялами и коврами.

Местные жители рассказывали, что мальчик регулярно приходит из леса на детскую площадку, чтобы поиграть со сверстниками. По словам уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, следов побоев у ребенка нет.

Подмосковная прокуратура организовала проверку по данному факту. По предварительным данным, ни у мальчика, ни у его отца нет документов. Проверку проводит также следственный отдел по Балашихе, по результатам которой будет сформирована правовая оценка.

