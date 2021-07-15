В Китае родители нашли похищенного 24 года назад сына

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В Китае родители Гуо Гантан и Чжан Венге нашли своего сына, которого похитили 24 года назад. Об этом сообщает Fox News.

Известно, что семья вновь воссоединилась в городе Ляочэн в восточной провинции Шаньдун. В данный момент сыну Гуо Синьчжэню 26 лет.

Как рассказали в полиции, ребенок был похищен в возрасте двух с половиной лет. Похитители – женщина и ее молодой человек – отвезли мальчика в провинцию Хэбэй. Там ребенок был продан семейной паре в центральном Китае.

Эксперты из полиции смогли отыскать Гуо Синьчжэня с помощью программы поиска изображений людей. После личность похищенного сына была подтверждена при помощи теста ДНК.

В материале добавляется, что на протяжении многих лет отец искал своего ребенка. Для этого Гуо Гантан пересек Китай на мотоцикле, а также помогал полиции возвращать пропавших без вести детей.

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