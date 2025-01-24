Thairath: в Таиланде россиянин выкинул 13-летнего сына за борт катера

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45-летний россиянин сбросил 13-летнего сына с катера в Таиланде. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на портал Thairath.

Инцидент произошел во время путешествия по Суринским островам. Подросток, который был гражданином Таиланда, после падения с катера попал под винт и погиб. В связи с этим отца мальчика задержали, его обвиняют в умышленном убийстве. Сейчас он находится под стражей.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит пожизненный срок в тюрьме или смертная казнь. Пока сотрудникам полиции не удалось установить мотивы отца ребенка.

Ранее мать трех девочек из Красноярского края жестоко убила трехлетнюю дочь топором, чтобы отомстить мужу.

По версии следствия, женщину огорчила возможная измена супруга и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она решила убить своих дочерей 3, 6 и 8 лет. Сначала мать ударила топором младшую девочку, а потом взяла нож и ударила им старшую дочь.

Трехлетняя девочка скончалась на месте, а восьмилетняя была госпитализирована. Средняя девочка не пострадала. В отношении матери было возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве и покушении на убийство.

