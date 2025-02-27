В США женщина заперла партнера в складском помещении на четыре дня

Фото: abcnews.go.com

В США 52-летняя жительница штата Северная Каролина заперла своего партнера в складском помещении на четыре дня без еды и воды. После этого ее объявили в розыск по обвинению в покушении на жизнь, сообщает ABC News.

Инцидент произошел в городе Монро. Как отметил 51-летний пострадавший, он вместе со своей подругой отправился в складское помещение. По его словам, женщина попросила его пробраться к задней стенке хранилища, чтобы достать оттуда вещи. Однако когда он зашел туда, его партнерша опустила ставни камеры и со словами "это то, что ты заслуживаешь" заперла дверь и ушла.

Мужчина от неожиданности потерял свой телефон и искал его в полной темноте несколько дней. Ему удалось обнаружить гаджет только спустя четыре дня. При этом заряд был почти на нуле. Однако мужчина смог связаться со службой спасения, которая помогла ему.

Ранее турчанка Беррин Налджы только в 50 лет узнала, что человек, которого она считала своим отцом, убил ее биологического отца. Журналисты отметили, что женщина все это время думала, что Махир Аййылдыз является ее родителем. Однако в 2023 году ее сестра заявила, что у Налджы нет права на наследство. После этого она обратилась в суд, чтобы с помощью ДНК-теста установить родство с отцом.

Между тем в Китае родители нашли своего сына, который был похищен более 20 лет назад. По данным СМИ, похитители – женщина и ее молодой человек – отвезли ребенка в провинцию Хэбэй. На тот момент малышу было 2,5 года. Он был продан семейной паре.