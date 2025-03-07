Milliyet: турок напал на своего врача, обвинив его во вживлении ИИ

Фото: www.milliyet.com.tr

Мужчина напал на своего врача в больнице на юге Турции из-за якобы вживления искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает газета Milliyet.

Конфликт произошел между 62-летним Туфаном Сарачоглу и 34-летним врачом Бураком Еруком. Мужчина не менее четырех раз ударил последнего ножом. Охранники больницы нейтрализовали нападавшего, после чего полиция его задержала.

Выяснилось, что около семи месяцев назад врач провел операцию на мозге Сарачоглу. По мнению турка, Ерук вживил ему в голову ИИ и сейчас управляет им через вживленный чип.

Пострадавшего госпитализировали, угроза его жизни отсутствует.

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