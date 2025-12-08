Форма поиска по сайту

08 декабря, 15:35

Культура

Победительница конкурса "Таланты" поставила спектакль в театре "Шалом"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Премьера спектакля "Мох. История одного пса" прошла в театре "Шалом". Его режиссером стала победительница Всероссийского открытого конкурса департамента культуры по формированию кадрового резерва в театрах Москвы "Таланты" Екатерина Корабельник.

На момент создания постановки Корабельник была стажером в театре "Шалом".

"Кадровый конкурс "Таланты" стал важным событием для "Шалома". Это замечательный опыт, который дал нам возможность увидеть внутренние процессы собственного театра глазами профессионалов. А взамен мы смогли дать им возможность отточить свои навыки в работе", – подчеркнул директор театра Андрей Соколов, слова которого приводит портал мэра и правительства города.

В основу спектакля легла одноименная книга испанского писателя Давида Циричи. Главным героем является пес, который потерял семью во время войны и отправился искать новый дом. В постановке присутствуют элементы драматического театра, театра предмета и театра кукол. Как считает режиссер, это указывает на эмоциональную природу персонажей и событий.

"Меня привлекла история пса по кличке Мох – она честная, трогательная и понятная зрителям любого возраста. В работе над спектаклем мы стремились рассказать эту историю так, чтобы зритель сразу попадал в мир героя и сопереживал ему в каждом эпизоде", – добавила Корабельник.

Спектакль пройдет 21 декабря, 6 и 10 января, 8 и 21 февраля. Билеты можно приобрести при помощи сервиса "Мосбилет".

Ранее продажи билетов на январские показы балета "Щелкунчик" стартовали на сайте Большого театра. Их реализация осуществляется в рамках специальной программы. Для покупки электронного билета необходимо заранее создать на сайте театра личный кабинет.

В Театре РОСТА прошел пресс-показ музыкальной драмы "Дорога"

культуратеатргород

