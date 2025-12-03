Глава Театра Пушкина: программа лояльности "Мосбилета" делает театр современнее

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая программа лояльности сервиса "Мосбилет" делает театральную сферу современнее и помогает выстраивать более тесный диалог со зрителями, рассказал Агентству "Москва" директор Московского драматического театра имени Пушкина Владимир Жуков.

С 1 декабря сервис стал участником программы лояльности "Миллион призов". Теперь при покупке билетов на спектакли пользователи получают бонусные баллы.

По словам Жукова, такая программа лояльности приводит к увеличению продаж и повторным покупкам билетов. Он отметил, что подобные инициативы помогают культурным учреждениям собирать полные зрительные залы.

"Когда поход в театр получает дополнительное поощрение, когда зритель видит, что его внимание ценят, это создает правильный, честный диалог", – подчеркнул директор.

Жуков также добавил, что такие сервисы делают культурные учреждения более доступными и современными. По его мнению, проекты вроде программы "Мосбилета" помогают разрушать стереотипы о театре как о чем-то консервативном и сложном для восприятия, открывая его для более широкой аудитории. Директор уверен, что эта инициатива станет важным шагом навстречу зрителям и поможет многим открыть для себя "магию театра".

Ранее билеты на 4 первых показа балета "Щелкунчик" в Большом театре полностью распродали за 5 часов. Первые показы постановки пройдут 17, 18, 19 и 20 декабря. На 17-е число билеты раскупили за 2 часа после старта продаж. Стоимость самого дорогого билета составила 50 тысяч рублей, а самого дешевого – 5 тысяч.