Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 12:42

Культура
Главная / Новости /

Глава Театра Пушкина: программа лояльности "Мосбилета" делает театр современнее

В Театре Пушкина заявили, что программа лояльности "Мосбилета" делает театры доступнее

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая программа лояльности сервиса "Мосбилет" делает театральную сферу современнее и помогает выстраивать более тесный диалог со зрителями, рассказал Агентству "Москва" директор Московского драматического театра имени Пушкина Владимир Жуков.

С 1 декабря сервис стал участником программы лояльности "Миллион призов". Теперь при покупке билетов на спектакли пользователи получают бонусные баллы.

По словам Жукова, такая программа лояльности приводит к увеличению продаж и повторным покупкам билетов. Он отметил, что подобные инициативы помогают культурным учреждениям собирать полные зрительные залы.

"Когда поход в театр получает дополнительное поощрение, когда зритель видит, что его внимание ценят, это создает правильный, честный диалог", – подчеркнул директор.

Жуков также добавил, что такие сервисы делают культурные учреждения более доступными и современными. По его мнению, проекты вроде программы "Мосбилета" помогают разрушать стереотипы о театре как о чем-то консервативном и сложном для восприятия, открывая его для более широкой аудитории. Директор уверен, что эта инициатива станет важным шагом навстречу зрителям и поможет многим открыть для себя "магию театра".

Ранее билеты на 4 первых показа балета "Щелкунчик" в Большом театре полностью распродали за 5 часов. Первые показы постановки пройдут 17, 18, 19 и 20 декабря. На 17-е число билеты раскупили за 2 часа после старта продаж. Стоимость самого дорогого билета составила 50 тысяч рублей, а самого дешевого – 5 тысяч.

Читайте также


культурагород

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика