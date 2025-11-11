"Мосбилет" предлагает подборку спектаклей по классическим произведениям

Фото: Театр Моссовета

В столичных театрах можно увидеть спектакли по классическим произведениям, такие как "Вишневый сад" с неожиданной концовкой или Уильяма Шекспира в буквальном переводе, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Посмотреть варианты спектаклей и приобрести билеты можно через сервис "Мосбилет".

Например, 11 ноября 2025 года и 15 января 2026 года в Московском театре оперетты на улице Большой Дмитровке, доме 6, можно будет посмотреть пьесу "Собака на сене" испанского драматурга Лопе де Веги.

Сюжет разворачивается вокруг знатной дамы Дианы де Бельфлер, влюбленной в своего секретаря Теодоро. Однако она не может быть с ним и не желает отдавать его сопернице. Для того чтобы девушка могла разобраться в своих чувствах, Теодоро придется идти на хитрость. Зрителей ждут яркие декорации, световые эффекты, а также музыка современного композитора Александра Клевицкого и звуки акустической гитары.

"Гамлета", одну из самых известных трагедий Шекспира, можно будет посмотреть 21 ноября 2025-го, 22 января и 19 февраля 2026 года в "Ленкоме Марка Захарова" на улице Малой Дмитровке, доме 6. Для режиссера Антона Яковлева это история о том, как сложно быть созидателем и разрушителем одновременно.

Он предложил свою литературную версию "Гамлета", используя буквальный перевод хрестоматийной пьесы. Главную роль исполнил Антон Шагин.

В театральном центре "Вишневый сад" по адресу Малая Сухаревская площадь, дом 10, можно посмотреть спектакль "Преступление и наказание". Выступления пройдут 14 и 28 ноября, а также 19 декабря.

Акцент сделан на душевных переживаниях и изменениях Родиона Раскольникова, а также его размышлениях о природе преступления и сострадания. История развернется в декорациях, в которых можно узнать улицы и набережные Санкт-Петербурга.

В театре "Около дома Станиславского" в Вознесенском переулке, доме 9, строении 3, покажут "Вишневый сад". Однако режиссер Юрий Погребничко, взяв за основу оригинальную пьесу, добавил к ней различных героев – Гамлета, Розенкранца, Гильденстерна и Полония.

Кроме того, режиссер "поиграл" с возрастом персонажей – Любовь Раевская, например, предстает в своих самых юных годах. Роли исполнят Элен Касьяник, Елена Павлова, Максим Солопов, Алексей Курганов и другие.

На спектакль "Игроки" по одноименной пьесе Николая Гоголя приглашает Театр Моссовета на Большой Садовой улице, доме 16, строении 1. Историю о карточном шулере Ихареве и его злоключениях можно посмотреть 21 ноября и 13 декабря.

Режиссером стал Павел Пархоменко, а роли сыграли Дмитрий Савкин, Митя Федоров, Михаил Филиппов и другие. При этом постановка выпущена в рамках программы театра по работе с молодой режиссурой.

Ранее стало известно, что для москвичей и гостей города подготовили подборку мистических спектаклей. Например, можно посмотреть "Завещание Чарльза Адамса", "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит", "Й" и другие.

