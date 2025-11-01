"Мосбилет" подготовил подборку мистических спектаклей в театрах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сервис "Мосбилет" подготовил подборку мистических спектаклей. Проникнуться таинственной атмосферой можно будет в столичных театрах, сообщает портал мэра и правительства города.

"Завещание Чарльза Адамса" в "Мастерской Петра Фоменко"

Фантазийный спектакль основан на творчестве художника Чарльза Аддамса, который придумал историю про мрачную семейку в середине прошлого века. Зрителей ждут дом, полный приведений, темный лес и много веселья.

Представление запланировано на 24 и 25 ноября, а также на 22 и 23 декабря. Зрители старше 16 лет смогут посмотреть его по адресу набережная Тараса Шевченко, дом 29.

"Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" в Театре на Таганке

Легендарный мюзикл Стивена Сондхайма о демоническом парикмахере из Лондона поставил Алексей Франдетти. В актерском составе – Петр Маркин, Лариса Долина, Екатерина Рябушинская, Дарья Авратинская, Екатерина Варкова, Иван Коряковский, Константин Любимов и другие.

С 24 по 27 декабря увидеть спектакль можно будет по адресу улица Земляной Вал, дом 76/21, строение 1. Стать зрителями смогут москвичи и туристы старше 18 лет.

"Й" в Театре имени М. Н. Ермоловой

Спектакль создан по повести "Вий" Николая Гоголя. Его представит Денис Парамонов, который увидел в истории любовь, способную победить смерть. В постановку добавлены фрагменты текстов и из других произведений Гоголя.

Спектакль будет проводиться 29 ноября, 5 и 17 декабря по адресу Тверская улица, дом 5/6.

"Вóмпир" в Театре на Таганке

Спектакль основан на рассказе Алексея Толстого "Семья вурдалака". В театре постановку назвали одной из самых ожидаемых премьер сезона. История будет разворачиваться на Балканах.

По сюжету отец семейства уходит на поиски разбойников и предупреждает близких, что им придется убить его, если он вернется позже чем через 10 дней. Семья должна будет понять, остался ли герой человеком после того, как пришел домой.

Постановку можно будет увидеть 25 ноября и 14 декабря по адресу улица Александра Солженицына, дом 17, строение 5.

"Салемские ведьмы" в Театре на Трубной

Спектакль представит художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Дмитрий Астрахан. За декорации отвечает Екатерина Горшкова. На сцене с исторической точностью будет воссоздана американская деревня конца XVII века.

Реальная история произошла в городке Салем в Массачусетсе. В 1692–1693 годах 19 его жителей были казнены по обвинению в колдовстве, а 200 человек арестовали. Впервые пьесу об охоте на ведьм представил Артур Миллер в 1953 году. Она получила название "Суровое испытание".

Постановка будет доступна для просмотра 28–30 ноября, 18–19 декабря по адресу Неглинная улица, дом 29/14, строение 1. Зрителями смогут стать лица старше 18 лет.

"Вий" в Театре Терезы Дуровой

Постановка по повести "Вий" Гоголя практически соответствует авторскому тексту, однако его концовка не совсем каноническая. Режиссер Андрей Ермохин хотел показать сражение человека с судьбой и сверхъестественными силами.

Увидеть это зрители старше 18 лет смогут 26 ноября по адресу Павловская улица, дом 6.

Ранее сообщалось, что в Москве 3 и 4 ноября пройдет акция "Ночь искусств". В ее рамках запланировано около 350 мероприятий. Программа включает концерты, мастер-классы, кинопоказы, выставки и лекции, посвященные Дню народного единства, защитникам Родины и юбилеям деятелей культуры.

