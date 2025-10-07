Зал "Зарядье" подготовил для детей интерактивные концерты и спектакли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Зал "Зарядье – детям" подарит юным слушателям новые впечатления. В афишу войдут интерактивные, мультимедийные и музыкальные спектакли, симфонические, органные и джазовые концерты, передает портал мэра и правительства Москвы.

Например, мультимедийный интерактивный спектакль "Волшебная одиссея. Миссия "Новый год". Постановка объединит жанры оркестрового концерта, интерактивного шоу и научно-фантастического детского спектакля, в котором зритель становится полноправным участником представления. Благодаря сказочному сюжету дети знакомятся с миром музыки.

Главным героем станет мальчик Коля, который присоединится к дружной и творческой команде. Зрители вместе с персонажами отправятся в путешествие по разным планетам, которые названы в соответствии с натуральными музыкальными ладами, и мирам, получившим название от темповых обозначений. Юные гости будут задействованы в интерактивных номерах, например будут повторять с оркестром разные ритмы и петь хором.

На сцене большого зала также представят симфонические сказки "Малыш и Карлсон", "Дюймовочка", "Двенадцать месяцев" и "Хроники Нарнии: лев, колдунья и платяной шкаф".

В специальной программе "Джазовые приключения" музыкант Вадим Эйленкриг расскажет юным зрителям, как надо слушать и понимать джазовую музыку. Кроме того, большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова представит джазовую фантазию на темы из Камиля Сен-Санса "Карнавал животных".

Каждая пьеса сочинения демонстрирует какой-либо стиль, например, бибоп, латино или свинг, а музыка наполнена цитатами из произведений Сен-Санса "Пляска смерти" и увертюры Феликса Мендельсона "Сон в летнюю ночь". Автор фантазии Юрий Севастьянов использовал разнообразие тембровых возможностей джазового оркестра и передал в музыке рык льва, пение кукушки, крики осла и кудахтанье в курятнике.

Также для детей подготовили интерактивную программу "Звуковые эксперименты: музыка и наука в действии", которую представит команда проекта Wow! How? Юные зрители узнают о том, как рождается звук, что такое резонанс и акустика, а теоретические объяснения подкрепят зрелищными опытами.

Всего организаторы подготовили более 100 различных мероприятий.

В новом сезоне у проекта появился свой талисман, которого назвали Синьор Домидор. Он станет проводником в мир музыки и искусства, дети смогут встретиться с ним на страницах программок и в самом концертном зале.

Ранее стало известно, что на фестивале "Культурный город" в парке "Зарядье" выступили более 7 тысяч артистов. В его программу вошли концерты симфонических оркестров и вокальных ансамблей, мультимедийные шоу и показы спектаклей, лекции и мастер-классы, которые объединили порядка 20 направлений искусства – от классической музыки и балета до театра и поэзии.

Фестиваль посетили 500 тысяч человек. Перед зрителями выступили артисты не только из России, но и из 26 других стран, включая Китай, Сербию, Турцию, Бразилию и Египет.

