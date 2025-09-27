Более 7 тыс артистов выступили на фестивале "Культурный город" в "Зарядье"

Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы

Более 7 тысяч артистов выступили на фестивале "Культурный город", который проходил с 1 августа по 14 сентября в парке "Зарядье". Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В программу фестиваля вошли концерты симфонических оркестров и вокальных ансамблей, мультимедийные шоу и показы спектаклей, лекции и мастер-классы, которые объединили порядка 20 направлений искусства – от классической музыки и балета до театра и поэзии.

Фестиваль посетили 500 тысяч человек. Перед зрителями выступили артисты не только из России, но и из 26 других стран, включая Китай, Сербию, Турцию, Бразилию и Египет.

В частности, в "Культурном городе" приняли участие солисты Большого театра и Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ), Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и многие другие.

Вместе с тем III Фестиваль юношеских симфонических оркестров мира под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета собрал около 800 молодых исполнителей из разных государств. Одним из ярких событий стала премьера спектакля "Техноопера", подготовленного специально к фестивалю.

Также со сцены прозвучали арии из 10 знаменитых опер, в числе которых "Евгений Онегин", "Руслан и Людмила" и "Снегурочка". Москвичи и гости города могли посетить десятки концертов в сопровождении симфонических оркестров не только классической, но и современной музыки. В них задействовали 5 тысяч инструментов.

Также отдельное внимание было уделено юбилею Победы в Великой Отечественной войне, которому посвятили ряд концертов и спектаклей. Организаторы "Культурного города" не обошли стороной и 225-летие писателя Александра Пушкина.

Вместе с тем в малом амфитеатре "Зарядья" состоялись лекции, мастер-классы и выступления творческих коллективов культурных учреждений Москвы. Все вечерние концерты транслировались в прямом эфире на официальном сайте фестиваля.

Событие стало частью форума "Территория будущего. Москва 2030", который проходил с 1 августа по 14 сентября в рамках масштабного проекта "Лето в Москве".

Ранее в Москве стартовал второй сезон проекта "Джаз в московские школы". В прошлом году в его рамках прошло 25 концертов, которые посетили более 7 тысяч школьников. Теперь к ученикам 7–11-х классов присоединились пятиклассники и шестиклассники, а также студенты колледжей и воспитанники центров дополнительного образования.

