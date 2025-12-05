Минцифры решило отказаться от СМС для подтверждения входа на "Госуслуги"

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Минцифры России решило постепенно отказаться от СМС как способа подтверждения входа на портал "Госуслуги". Об этом сообщила пресс-служба министерства.

По данным ведомства, такое решение было принято из-за случаев мошенничества.

Пока это решение касается только входа на портал через мобильные устройства. Получить доступ к "Госуслугам" смогут пользователи мессенджера МАХ, обладатели биометрии, а также установившие специальное приложение с одноразовыми кодами.

Возможность войти на портал через СМС сохраняется для пользователей десктопной версии "Госуслуг".

Ранее СМИ сообщали, что некоторые пользователи потеряли возможность войти на портал государственных услуг без подтверждающего кода из МАХ. При этом пропустить этот шаг аутентификации нельзя.

Функция отправки одноразового кода для входа на "Госуслуги" появилась в мессенджере летом 2025 года. Тогда сервис был доступен в тестовом режиме.

