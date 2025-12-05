Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 18:10

Политика

Экс-замглавы Минобороны Иванов заявил, что его имущество было приобретено законно

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов заявил, что принадлежащее ему имущество было законно куплено и задекларировано. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что Генпрокуратура якобы вводит в суд в заблуждение и ему было позволено приватизировать объект в Архангельске с 60% скидкой. Остальные объекты он купил законным путем.

"Ни одного замечания мне не было подано, в том числе со стороны администрации президента", – заявил Иванов.

Кроме того, он не понимает, за какой период ему надо давать в суде объяснения, так как в иске якобы указывается имущество третьих лиц, которое ему не принадлежит. При этом данные активы были якобы приобретены задолго до его назначения на должность замминистра.

В частности, Генпрокуратура потребовала обратить в доход России изъятые в ходе обысков 333 миллиона рублей в различных валютах, ценности, дорогие часы, картины и ювелирные изделия общей стоимостью 235 миллионов рублей, жилые и нежилые помещения и участки в Москве, Подмосковье, Карелии и Тверской области, 37 автомобилей и мотоциклов элитных марок, а также три компании "Дворянское гнездо", "Волжский берег" и "Гермес-техно".

В итоге столичный суд изъял все имущество на общую сумму свыше миллиарда рублей, кроме автомобиля Bentley бывшей жены Иванова Светланы Захаровой.

Иванова задержали по подозрению в получении взятки в 2024 году. По версии правоохранителей, он вступил в сговор с третьими лицами для получения средств за оказание услуг имущественного характера во время подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Затем бывшему замминистра было предъявлено новое обвинение в растрате около 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также хищении у банка "Интеркоммерц" более 3,2 миллиарда рублей. Сумма ущерба превысила 4 миллиарда рублей.

Кроме того, в отношении экс-замминистра возбудили еще одно дело о получении взятки в размере 152 миллионов рублей.

Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии общего режима. 25 ноября он был объявлен банкротом.

Читайте также


судыполитика

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика