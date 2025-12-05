Экс-замглавы Минобороны Иванов заявил, что его имущество было приобретено законно

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов заявил, что принадлежащее ему имущество было законно куплено и задекларировано. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что Генпрокуратура якобы вводит в суд в заблуждение и ему было позволено приватизировать объект в Архангельске с 60% скидкой. Остальные объекты он купил законным путем.

"Ни одного замечания мне не было подано, в том числе со стороны администрации президента", – заявил Иванов.

Кроме того, он не понимает, за какой период ему надо давать в суде объяснения, так как в иске якобы указывается имущество третьих лиц, которое ему не принадлежит. При этом данные активы были якобы приобретены задолго до его назначения на должность замминистра.

В частности, Генпрокуратура потребовала обратить в доход России изъятые в ходе обысков 333 миллиона рублей в различных валютах, ценности, дорогие часы, картины и ювелирные изделия общей стоимостью 235 миллионов рублей, жилые и нежилые помещения и участки в Москве, Подмосковье, Карелии и Тверской области, 37 автомобилей и мотоциклов элитных марок, а также три компании "Дворянское гнездо", "Волжский берег" и "Гермес-техно".

В итоге столичный суд изъял все имущество на общую сумму свыше миллиарда рублей, кроме автомобиля Bentley бывшей жены Иванова Светланы Захаровой.

Иванова задержали по подозрению в получении взятки в 2024 году. По версии правоохранителей, он вступил в сговор с третьими лицами для получения средств за оказание услуг имущественного характера во время подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Затем бывшему замминистра было предъявлено новое обвинение в растрате около 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также хищении у банка "Интеркоммерц" более 3,2 миллиарда рублей. Сумма ущерба превысила 4 миллиарда рублей.

Кроме того, в отношении экс-замминистра возбудили еще одно дело о получении взятки в размере 152 миллионов рублей.

Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии общего режима. 25 ноября он был объявлен банкротом.

