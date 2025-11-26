Форма поиска по сайту

26 ноября, 18:02

Политика

Отец экс-замглавы МО Иванова попросил суд не лишать его подаренных сыном мотоциклов

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Отец бывшего заместителя главы Минобороны (МО) России Тимура Иванова Вадим Иванов не согласился с иском Генпрокуратуры и попросил не лишать его двух мотоциклов, которые сын подарил ему еще до своего прихода в МО РФ. Об этом заявил адвокат семьи Денис Балуев.

Уточняется, что мотоцикл Triumph Thunderbird Storm ABS 2012 года выпуска был куплен Ивановым-младшим еще в 2015 году, когда нормы антикоррупционного законодательства на него не распространялись. Второй мотоцикл Augusta Brutale 800 Dagster 2018 года выпуска также якобы был куплен добросовестно.

"Следовательно, данные транспортные средства не могут быть предметами антикоррупционного иска в любом случае", – цитирует Балуева ТАСС.

Также отец экс-замминистра обороны не согласился с конфискацией автомобиля Escalade. По словам адвоката, машина была куплена Ивановым-старшим за счет личных средств. Отец никогда материально или социально не зависел от сына, подчеркнул юрист.

Иванова-младшего задержали по подозрению в получении взятки в 2024 году. По версии правоохранителей, он вступил в сговор с третьими лицами для получения взяток за оказание услуг имущественного характера во время подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Затем бывшему замминистра было предъявлено новое обвинение в растрате около 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, а также хищении у банка "Интеркоммерц" более 3,2 миллиарда рублей. Сумма ущерба превысила 4 миллиарда рублей.

Позже в отношении экс-замминистра возбудили еще одно дело о получении взятки в размере 152 миллионов рублей. Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии общего режима.

25 ноября суд объявил бывшего замминистра обороны банкротом и инициировал процедуру реализации его имущества. Уточнялось, что Иванов готов передать в доход государства усадьбу Панкратово в Тверской области стоимостью более 800 миллионов рублей.

