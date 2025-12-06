Москвичи увидят сближение Луны с Юпитером 7 декабря

Фото: 123RF.com/nasaimages

Москвичи 7 декабря смогут увидеть сближение Луны с Юпитером и звездой Поллукс. Об этом Агентству "Москва" рассказала старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко.

По словам специалиста, во время сближения Луна будет находиться в убывающей фазе и освещена на 89%. Юпитер расположится восточнее Луны и будет выглядеть как яркая звезда. При этом Поллукс – самая яркая звезда в созвездии Близнецов – окажется чуть выше Луны.

Если во время сближения смотреть на Юпитер через телескоп, то можно будет заметить его крупные спутники: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто, отметила собеседница агентства.

Она добавила, что Поллукс вдвое массивнее Солнца и находится на поздних стадиях эволюции: в его ядре закончилось водородное топливо, внешние слои расширяются и остывают, превращая звезду в оранжевый гигант. Такая же судьба ждет и Солнце через миллиарды лет, сказала Кравченко.

В понедельник, 8 декабря, жители столицы смогут наблюдать Меркурий невооруженным глазом. Планета в этот день достигнет наибольшего удаления от Солнца, в результате чего можно будет увидеть слабое сияние в восточной части неба примерно за 30 минут до рассвета.