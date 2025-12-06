Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 декабря, 08:53

Наука

Москвичи увидят сближение Луны с Юпитером 7 декабря

Фото: 123RF.com/nasaimages

Москвичи 7 декабря смогут увидеть сближение Луны с Юпитером и звездой Поллукс. Об этом Агентству "Москва" рассказала старший научный сотрудник МФТИ Евгения Кравченко.

По словам специалиста, во время сближения Луна будет находиться в убывающей фазе и освещена на 89%. Юпитер расположится восточнее Луны и будет выглядеть как яркая звезда. При этом Поллукс – самая яркая звезда в созвездии Близнецов – окажется чуть выше Луны.

Если во время сближения смотреть на Юпитер через телескоп, то можно будет заметить его крупные спутники: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто, отметила собеседница агентства.

Она добавила, что Поллукс вдвое массивнее Солнца и находится на поздних стадиях эволюции: в его ядре закончилось водородное топливо, внешние слои расширяются и остывают, превращая звезду в оранжевый гигант. Такая же судьба ждет и Солнце через миллиарды лет, сказала Кравченко.

В понедельник, 8 декабря, жители столицы смогут наблюдать Меркурий невооруженным глазом. Планета в этот день достигнет наибольшего удаления от Солнца, в результате чего можно будет увидеть слабое сияние в восточной части неба примерно за 30 минут до рассвета.

На Солнце произошла серия из пяти мощных вспышек

Читайте также


наука

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика