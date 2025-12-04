Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 14:16

Наука

Парад планет сформируется в окрестностях Солнца впервые с 2019 года

Фото: 123RF.com/forplayday

У Солнца формируется парад ближайших к нему планет – Меркурия, Венеры и Марса. Такое явление наблюдается впервые с осени 2019 года, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Уточняется, что к Солнцу уже приблизились Венера и Марс. Первая из планет подошла к звезде на угловое расстояние меньше 10 градусов 2 дня назад, 2 декабря, и в настоящий момент видна на снимках солнечных коронографов как яркий объект. Марс приблизился к Солнцу 4 декабря. Пока его не видно на снимках LASCO, но до конца недели планета появится в поле зрения приборов.

К 19 декабря Венера и Марс, как считают ученые, смогут сблизиться с Солнцем на 5–6 градусов. В преддверии Нового года они будут отделены друг от друга всего на 2–3 градуса, а с 6–7 января звезда и планеты практически сольются на небе, образуя эффект, похожий на Вифлеемскую звезду. В этот же период рядом с ними появится и Меркурий.

По расчетам специалистов, 22 января все 3 планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца, образовав почти ровную ромбовидную конфигурацию. После этого парад начнет постепенно распадаться. Первым от Солнца отдалится Меркурий, а в феврале сдвинутся Венера и Марс.

Следующее сближение этих планет в пределах 10 градусов от Солнца ожидается лишь в сентябре 2038 года. По мнению специалистов, нынешнее сближение на угол около 3 градусов может быть уникальным событием этого столетия.

Ранее ученые зафиксировали на Солнце огромное пятно, которое назвали "черным лебедем". В лаборатории ИКИ РАН отметили, что оно может либо спокойно пройти по диску, либо спровоцировать сверхмощные вспышки, представляющие опасность для Земли. Площадь пятна уже достигла почти 2,2 тысячи условных единиц, близких к рекордным значениям XXI века.

Читайте также


наука

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика