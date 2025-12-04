Парад планет сформируется в окрестностях Солнца впервые с 2019 года

Фото: 123RF.com/forplayday

У Солнца формируется парад ближайших к нему планет – Меркурия, Венеры и Марса. Такое явление наблюдается впервые с осени 2019 года, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Уточняется, что к Солнцу уже приблизились Венера и Марс. Первая из планет подошла к звезде на угловое расстояние меньше 10 градусов 2 дня назад, 2 декабря, и в настоящий момент видна на снимках солнечных коронографов как яркий объект. Марс приблизился к Солнцу 4 декабря. Пока его не видно на снимках LASCO, но до конца недели планета появится в поле зрения приборов.

К 19 декабря Венера и Марс, как считают ученые, смогут сблизиться с Солнцем на 5–6 градусов. В преддверии Нового года они будут отделены друг от друга всего на 2–3 градуса, а с 6–7 января звезда и планеты практически сольются на небе, образуя эффект, похожий на Вифлеемскую звезду. В этот же период рядом с ними появится и Меркурий.

По расчетам специалистов, 22 января все 3 планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца, образовав почти ровную ромбовидную конфигурацию. После этого парад начнет постепенно распадаться. Первым от Солнца отдалится Меркурий, а в феврале сдвинутся Венера и Марс.

Следующее сближение этих планет в пределах 10 градусов от Солнца ожидается лишь в сентябре 2038 года. По мнению специалистов, нынешнее сближение на угол около 3 градусов может быть уникальным событием этого столетия.

Ранее ученые зафиксировали на Солнце огромное пятно, которое назвали "черным лебедем". В лаборатории ИКИ РАН отметили, что оно может либо спокойно пройти по диску, либо спровоцировать сверхмощные вспышки, представляющие опасность для Земли. Площадь пятна уже достигла почти 2,2 тысячи условных единиц, близких к рекордным значениям XXI века.