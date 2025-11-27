Форма поиска по сайту

27 ноября, 20:53

Наука

Редкое космическое явление зафиксировано у межзвездного объекта 3I/ATLAS

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Редкий пылевой антихвост до сих пор фиксируется у межзвездного объекта 3I/ATLAS, который называют "инопланетным кораблем". Об этом сообщает телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В институте отметили, что это явление обнаружено на фотографиях объекта, который постепенно удаляется от Солнца. Исследователи также рассказали, что антихвосты в основном фиксируются у обычных комет.

При этом ученые уточнили, что тонкий пылевой след становится заметен, когда Земля проходит через плоскость орбиты кометы. Однако, как объяснили в институте, в случае с 3I/ATLAS данное правило не работает, поскольку планета еще не пересекла плоскость орбиты и антихвост виднеется дольше 1–2 дней.

Ученые считают, что такая особенность была еще в момент открытия межзвездного объекта, а также до прохождения за Солнцем. Исследователи указали, что естественных примеров подобных явлений достаточно. Однако в случае с 3I/ATLAS вопрос о поведении антихвоста открыт. В частности, астрономы хотят понять, произойдут ли изменения после пересечения плоскости орбиты Земли.

3I/ATLAS вошел в Солнечную систему в начале июля. Небесное тело представляет собой комету диаметром ядра до 20 километров и является третьим межзвездным объектом в системе.

По предварительным данным, угрозы для Земли данный объект не представляет. Однако СМИ и ученый из Гарвардского университета Ави Леб обратили внимание на "странную траекторию" 3I/ATLAS для маневра Оберта. Это заставило исследователей задуматься о внеземном происхождении объекта.

В конце октября радиотелескоп MeerKAT в Южной Африке поймал первый сигнал от 3I/ATLAS. Спустя время ученые обнаружили, что у объекта нет признаков распада после прохождения рядом с Солнцем, поэтому комета продолжает существовать как единое тело. Леб удивился этому факту.

По словам ученого, теперь его коллегам, которые не считают, что объект является кометой, а не инопланетным кораблем, предстоит объяснить данное свойство. Леб также заявил, что комета будет наиболее близка к Земле 19 декабря – расстояние составит 267 миллионов километров.

16 марта 2026 года 3I/ATLAS может сблизиться с Юпитером, пройдя от него на расстоянии около 53 миллионов километров. После этого, по версии ученых, у кометы будет открытая дорога в космос, хотя она еще долго будет находиться внутри Солнечной системы. Затем объект может пересечь орбиту Нептуна в 2028 году.

По версии ведущего научного сотрудника NASA Тома Стэтлера, комета 3I/ATLAS могла прибыть из звездной системы, которая намного старше Солнечной. По его словам, на это указывают косвенные доказательства, в том числе скорость входа кометы в Солнечную систему.

Межзвездный объект 3I/ATLAS начал приближаться к Земле

