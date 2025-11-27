Объект 3I/ATLAS может сблизиться с Юпитером в 2026 году

Фото: depositphotos/magann

Межзвездный объект 3I/ATLAS сблизится с Юпитером 16 марта 2026 года, пройдя от него на расстоянии около 53 миллионов километров. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Объект пройдет чуть больше чем в 53 миллионах километрах от газового гиганта, что станет последним тесным сближением с какой-либо из планет солнечной системы. После прохождения Юпитера впереди у межзвездного гостя будет открытая дорога в космос, хотя, чисто формально, он еще долго будет находиться внутри солнечной системы", – отметили в лаборатории.

После этого объект может пересечь орбиту Нептуна в 2028 году, однако понаблюдать за этим событием уже не получится. Предварительно, возможности для контроля местонахождения космического тела будут полностью утрачены уже в середине 2026 года.

Специалисты также указали, что сближение с Юпитером на около 50 миллионов километров выглядит совсем короткой дистанцией, особенно на фоне длины орбиты самой планеты – около 5 миллиардов километров.

"Трудно сказать, есть ли у такой орбиты научный интерес. Объект в момент сближения с Юпитером будет виден уже совсем на пределе чувствительности, хотя, не исключено, что это может стать поводом для продления срока эксплуатации работающего около Юпитера зонда Юнона (Juno), который ранее планировали закрыть в наступающем году", – добавили в лаборатории.

3I/ATLAS – это третье межзвездное небесное тело, открытое астрономами за все время наблюдений. Объект вошел в Солнечную систему в начале июля. По данным Европейского космического агентства, объект похож на комету из другой системы. Ряд ученых высказали гипотезу об искусственном происхождении кометы.

23 ноября 3I/ATLAS приблизился к Земле на расстояние менее 300 миллионов километров. Вскоре межзвездный объект ускорился, чтобы скорректировать курс на Юпитер.