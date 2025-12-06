Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 декабря, 09:29

Политика

В Госдуме предложили навсегда сделать 31 декабря нерабочим днем

Фото: Москва 24/Анна Селина

Последний день года навсегда должен стать нерабочим, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат напомнил, что в 2025 году, как и в последние несколько лет, российское правительство переносит один из выходных на 31 декабря. Однако в Трудовом кодексе эта дата остается обычным рабочим днем.

По словам Нилова, в последний день года все равно "нормальной работы не происходило", так как люди или отпрашивались, или даже на рабочем месте у них были мысли о праздничном столе и поздравлениях.

Кроме того, уточнил парламентарий, в 2019 и 2020 годах на 31 декабря выходной не переносился, из-за чего возникла "предновогодняя календарная вакханалия", когда некоторые регионы на своем уровне объявили день нерабочим, а другие нет, и в итоге вопрос выносился на уровень президента.

В последующие годы последний день декабря или выпадал на обычный выходной, или кабмин своими решениями делал перенос. В Трудовом кодексе необходимо сохранить общий баланс рабочих в праздничных дней, в связи с чем Нилов предложил или сделать 31 декабря нерабочим вместо 8 января, или прописать обязательный перенос на 31 декабря один из нерабочих дней года.

Депутат добавил, что такие предложения были направлены, но правительство решило, что и так может воспользоваться своим правом переноса выходных.

Последняя рабочая неделя в этом году будет двухдневной, рассказал ранее Нилов. Россияне будут работать только 29 и 30 декабря, поскольку 31-е число объявлено нерабочим днем. Новый, 2026 год наступит в четверг, 1 января.

Самые длинные новогодние каникулы за 12 лет ждут россиян в этом году

Читайте также


политикаобщество

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика