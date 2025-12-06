В Госдуме предложили навсегда сделать 31 декабря нерабочим днем

Фото: Москва 24/Анна Селина

Последний день года навсегда должен стать нерабочим, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат напомнил, что в 2025 году, как и в последние несколько лет, российское правительство переносит один из выходных на 31 декабря. Однако в Трудовом кодексе эта дата остается обычным рабочим днем.

По словам Нилова, в последний день года все равно "нормальной работы не происходило", так как люди или отпрашивались, или даже на рабочем месте у них были мысли о праздничном столе и поздравлениях.

Кроме того, уточнил парламентарий, в 2019 и 2020 годах на 31 декабря выходной не переносился, из-за чего возникла "предновогодняя календарная вакханалия", когда некоторые регионы на своем уровне объявили день нерабочим, а другие нет, и в итоге вопрос выносился на уровень президента.

В последующие годы последний день декабря или выпадал на обычный выходной, или кабмин своими решениями делал перенос. В Трудовом кодексе необходимо сохранить общий баланс рабочих в праздничных дней, в связи с чем Нилов предложил или сделать 31 декабря нерабочим вместо 8 января, или прописать обязательный перенос на 31 декабря один из нерабочих дней года.

Депутат добавил, что такие предложения были направлены, но правительство решило, что и так может воспользоваться своим правом переноса выходных.

Последняя рабочая неделя в этом году будет двухдневной, рассказал ранее Нилов. Россияне будут работать только 29 и 30 декабря, поскольку 31-е число объявлено нерабочим днем. Новый, 2026 год наступит в четверг, 1 января.