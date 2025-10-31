31 октября, 09:01Политика
Двухдневная рабочая неделя ожидает россиян в конце года
Последняя рабочая неделя в 2025 году будет двухдневной, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его словам, по решению кабмина путем переноса выходных 31 декабря будет нерабочим днем. В результате граждане в последнюю неделю года будут работать только 29 и 30 декабря.
Среда, 31 декабря, – предновогодний выходной день, и новый, 2026 год наступит в четверг, 1 января, добавил депутат.
Новогодние выходные в начале следующего года будут длиться 12 дней. Они станут самыми долгими за последние годы, указал ранее глава Минтруда Антон Котяков. Он также напомнил, что 3 и 4 января выпадают на выходные, поэтому их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года.
В свою очередь, депутат ГД Владимир Плякин призвал сократить новогодние каникулы для более длинных майских праздников. По его мнению, весной россияне проводят выходные более активно, выбираясь на природу и гуляя.
