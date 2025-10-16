В РФ призвали сократить новогодние каникулы ради длинных майских

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы Владимир Плякин призвал сократить новогодние каникулы для более длинных майских праздников, назвав отдых зимой "марафоном оливье", передает Life.ru.

"Зимние каникулы – это целая эпопея. С одной стороны, сплошная магия: снег хрустит, морозец щиплет щеки. А на практике выходит "оливьевый марафон". Наш истинный зимний спорт не лыжи и не коньки, а дисциплинированное, планомерное поглощение салатов. Вместо того, чтобы молодеть на морозе, мы героически "спасаем" тонны еды", – пояснил депутат.

По словам парламентария, майские выходные россияне проводят более активно, выбираясь на природу и гуляя. При этом Плякин заявил, что праздников в России многовато, их необходимо сократить для блага народа и экономической гармонии.

Ранее общественник Вадим Попов предложил сократить отпуска россиян до 21 дня, а также уменьшить новогодние праздники до 6 дней, с 31 декабря по 5 января. Он уточнял, что это необходимо из-за сложных реалий, в которых находится страна. В частности, во время новогодних каникул Россия теряет сотни миллиардов рублей из-за простоя производств.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала инициативу Попова необоснованной и непродуманной. Она объяснила, что с 2022 года экономика страны достигла четвертого места в мире, при этом государство укрепляет свой экономический потенциал, обороноспособность и суверенитет, в том числе промышленного характера. Таким образом, нет оснований считать, что в России нет средств в экономике, рабочих рук или "мозгов".

