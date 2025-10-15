Депутат Бессараб: нет никаких оснований сокращать отпуска и новогодние каникулы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Предложение сократить отпуска и уменьшить количество праздничных дней в России является необоснованным и непродуманным вбросом, что только злит работающее население страны, считает член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Общественник Вадим Попов ранее призвал сократить отпуска россиян до 21 дня, а также уменьшить новогодние праздники до 6 дней, с 31 декабря по 5 января. Он уточнял, что это необходимо из-за сложных реалий, в которых находится страна. В частности, во время новогодних каникул Россия теряет сотни миллиардов рублей из-за простоя производств.

Бессараб объяснила, что с 2022 года экономика страны достигла четвертого места в мире, при этом государство укрепляет свой экономический потенциал, обороноспособность и суверенитет, в том числе промышленного характера. Таким образом, нет оснований считать, что в России нет средств в экономике, рабочих рук или "мозгов", уверена парламентарий.



"Зачем было поднимать эту тему, если экономика растет? Люди справляются с задачами, поставленными государством, оборонные заказы выполняются", – указала депутат телеканалу "360".

При этом в 2022–2023 годах также не требовалось изменений рабочего времени, а производство средств обороны к настоящему времени значительно выросло. Это означает, что нет никаких оснований для сокращения отпусков и праздничных дней, добавила Бессараб.

У российских работодателей и так есть возможность увеличить количество рабочих дней, но это должно происходить только с согласия работника. Например, это может быть ненормированный рабочий день или сверхурочная работа, сказала депутат.

"Но и то, и другое <...> компенсируется дополнительной оплатой, а ненормированный рабочий день – как раз дополнительными днями оплачиваемого отпуска", – рассказала Бессараб.

Кроме того, работодатели не имеют права ухудшать условия труда, особенно на фоне того, что условия для работающих россиян со временем только улучшаются, резюмировала парламентарий.

Ранее стало известно, что новогодние выходные в начале 2026 года будут длиться 12 дней, они станут самыми долгими за многие годы. 3 и 4 января выпали на выходные, в связи с чем их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года.

Депутаты также предлагали законодательно закрепить сокращенный рабочий день по пятницам за счет работы в другие дни.

