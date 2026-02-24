Форма поиска по сайту

24 февраля, 13:36

Происшествия

В Шереметьево пресекли попытку незаконного вывоза советских госнаград в КНР

Фото: customs.gov.ru

Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево пресекли попытку незаконного вывоза в Китай советских государственных наград. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

Россиянина остановили для выборочного контроля в "зеленом" коридоре. Во время сканирования багажа и ручной клади специалисты заметили множество орденов, медалей и наградных знаков.

Мужчина заявил, что все найденные таможенниками предметы являются частью его личной коллекции. Однако он не смог предоставить документы, которые подтверждали бы законность приобретения этих вещей.

Инспекторы изъяли у нарушителя 37 архивных документов, бронзовый бюст маршала Климента Ворошилова и 455 госнаград. Общая стоимость изъятого – более 600 тысяч рублей.

Проведенная экспертиза подтвердила подлинность предметов. Из общего числа наград 292 единицы были созданы более 50 лет назад, поэтому они официально считаются культурными ценностями.

Уточняется, что в списке знаков отличия оказались ордена "Знак Почета" и "Красной Звезды", медали "За оборону Москвы", "За взятие Берлина" и "Победу над Германией". Также в партии заметили медали "За отвагу", "За боевые заслуги" и "За доблестный труд" в честь столетия Владимира Ленина.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Ранее в аэропорту Внуково таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий на сумму 18,5 миллиона рублей. Товары без декларации попыталась провезти в багаже гражданка Азербайджана, прибывшая из Дубая. Во время досмотра в ее чемодане нашли 5 колец с бриллиантами.

В Шереметьево женщину оштрафовали на 1,5 млн рублей за незадекларированные украшения

