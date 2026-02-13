Фото: dvtu.customs.gov.ru

Иностранный турист пытался вывезти из России в Китай когти медведя. Дериваты пассажир спрятал в одежде, сообщила пресс-служба Уссурийской таможни.

Гражданина неназванного иностранного государства задержали на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Краскино". Во время таможенного контроля один из инспекторов обратил внимание на одежду путешественника.

"Сообщив сотруднику таможни об отсутствии запрещенных и ограниченных к перемещению через границу товаров, мужчина достал из кармана полиэтиленовый пакет, в котором оказались 5 когтей медведя", – говорится в сообщении.

Иностранец рассказал, что приобрел дериваты на рынке во Владивостоке, отдав за них 2 000 рублей. В Россию он прибыл вместе с туристической группой, а о запрете на вывоз частей диких животных не знал.

В отношении туриста возбудили два дела об административных правонарушениях – за недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений. Дериваты изъяли.

Ранее на морском судне, прибывшим в порт Корсаков из корейского города Пусан, обнаружили четыре лапы гималайского медведя. Части дикого животного были спрятаны в пакете в бытовом холодильнике.

Выяснилось, что лапы медведя перевозил механик, который приобрел их на рынке полуострова. Он планировал сварить из них деликатесный суп. При этом документов на данный товар у него не было. По факту произошедшего было возбуждено два административных дела.