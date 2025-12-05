Форма поиска по сайту

05 декабря, 17:14

Общество
Эксперт Коломацкая рекомендовала избегать очень личных подарков в "Тайном Санте"

Эксперт дала рекомендации по выбору подарков для игры "Тайный Санта"

Фото: depositphotos/freedomtumz

Специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая посоветовала не дарить коллегам в рамках "Тайного Санты" слишком личные вещи, например средства для душа или ухода за телом. Об этом она рассказала Москве 24.

По ее словам, даже родным подобные вещи дарят только по просьбе. Поэтому специалист порекомендовала покупать для коллег продукцию с деловым контекстом: качественные ежедневники, ручки, блокноты, стильные папки или ретрактор для пропуска.

Кроме того, приятным дополнением к этим презентам станут тематические сладости – наборы шоколада, зефира или чая.

"Следует избегать безделушек и сувениров, которые, скорее всего, будут просто пылиться на полке", – добавила Коломацкая.

Она также посоветовала перед тем, как организовывать "Тайного Санту", провести опрос среди коллег, чтобы понять востребованность этой игры. Эксперт объяснила, что зачастую людей принуждают к участию в таких мероприятиях, поэтому удовольствие от этого процесса коллектив не получает.

"Если коллеги согласны, необходимо сразу оговорить сумму подарков – отсутствие четкого бюджета часто приводит к недопониманиям, когда слишком дорогой или, наоборот, очень дешевый презент может создать неловкую ситуацию", – уточнила Коломацкая.

Помимо этого, эксперт призвала предоставлять сотрудникам возможность выбора. Она считает, что коллектив должен с пониманием отнестись к коллеге, если он захочет отказаться от участия в игре и будет лишь наблюдать за процессом.

"Важно, чтобы "Тайный Санта" приносил предвкушение праздника и радость, а не становился вынужденной обязанностью, которая портит настроение и участнику, и окружающим", – заключила Коломацкая.

Ранее психолог Александра Миллер заявила, что "Тайный Санта" может создать конфликт или усугубить проблемы между коллегами. По ее словам, игра может стать раздражителем в случаях, когда человек должен выбрать подарок тому, с кем он находится исключительно в рабочих отношениях.

Кроме этого, у дарителя, возможно, появится ощущение нарушения личных границ из-за траты времени на покупку подходящей вещи. Эксперт отметила, что источниками стресса также могут стать неравенство в выборе подарка, дополнительная финансовая нагрузка и переживания, понравится ли вещь получателю.

Для того чтобы избежать таких ситуаций, следует приглашать в игру только тех сотрудников, которые сами этого захотели. Кроме этого, коллеги могут создать анкеты со своими хобби, увлечениями и желаемыми подарками, дополнила психолог.

В Госдуме напомнили, что сбор денег на подарки коллегам не является обязательным

