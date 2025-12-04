Форма поиска по сайту

04 декабря, 17:38

Общество
Психолог Миллер: "Тайный Санта" может стать поводом для конфликта на работе

Психолог объяснила, как "Тайный Санта" может спровоцировать конфликт на работе

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Популярная игра "Тайный Санта" может создать конфликт или усугубить проблемы между коллегами. Об этом рассказала "Абзацу" психолог Александра Миллер.

По ее словам, игра может стать раздражителем в случаях, когда человек должен выбрать подарок тому, с кем он находится исключительно в рабочих отношениях. Кроме этого, у дарителя, возможно, появится ощущение нарушения личных границ из-за траты времени на покупку подходящей вещи.

Эксперт отметила, что источниками стресса также могут стать неравенство в выборе подарка, дополнительная финансовая нагрузка и переживания, понравится ли вещь получателю.

Коллектив – это не друзья, а игра создает условия, при которых каждый должен что-то подарить другому человеку, пусть их и связывает только работа, подчеркнула Миллер. У интровертов или людей, предпочитающих держать дистанцию, такое может вызвать стресс и раздражение.

Ценовой лимит является только иллюзией равенства, так как всегда будут подарки, которые сделаны только для вида, отметила Миллер.

"Получение явно небрежного, дешевого или обезличенного подарка может быть воспринято подсознательно как сообщение: "Ты для меня неважен, я о тебе не думал". Это ранит самооценку и формирует обиду", – подчеркнула психолог.

Кроме этого, "глупые" подарки, которые имеют отношение к уязвимым местам человека, могут стать социальной катастрофой, добавила эксперт.

В период игры "Тайный Санта" некоторые сотрудники могут почувствовать себя одинокими из-за того, что другие не горят желанием вкладываться в презент для них. Также не все коллеги могут принять участие в таких развлечениях в связи со своей верой или убеждениями. В таком случае подарок могут расценить как оскорбление, добавила Миллер.

Для того чтобы избежать таких ситуаций, специалисты советуют приглашать в игру только тех сотрудников, которые сами этого захотели. Кроме этого, коллеги могут создать анкеты со своими хобби, увлечениями и желаемыми подарками, дополнила психолог.

Ранее финансист Ольга Дайнеко посоветовала россиянам объяснить детям, что у Деда Мороза есть свои финансовые ограничения, так как малышей много, а новогодние подарки он должен вручить всем.

По мнению эксперта, ребенка не стоит стыдить за большие ожидания. Вместо этого она посоветовала составить список подарков с заранее оговоренной ценой. Дайнеко отметила, что это поможет мягко обозначить границы и вместе найти аналоги желаемого.

В Госдуме напомнили, что сбор денег на подарки коллегам не является обязательным

