AFP: во Франции попытались сбить БПЛА над базой атомных подлодок

Фото: 123RF.com/vadimmmus

На западе Франции морские пехотинцы попытались сбить неопознанные БПЛА над военно-морской базой Иль-Лонг с атомными подлодками, передает Agence France-Presse (AFP).

По информации агентства, беспилотники были обнаружены примерно в 19:30 (21:30 по московскому времени) в четверг, 4 декабря. Для их ликвидации на место были вызваны специалисты по борьбе с беспилотниками.

Журналисты отмечают, что это не первый раз, когда в данном районе замечают неопознанные БПЛА. Последний случай произошел в ночь на 18 февраля в районе полуострова Крозон.

Ранее румынские военнослужащие уничтожили морской беспилотник, который представлял опасность для судоходства в Черном море. Дрон обнаружили примерно в 36 морских милях к востоку от города Констанцы. Установлено, что это был беспилотный надводный аппарат типа Sea Baby.

До этого неизвестный дрон ударил по танкеру M/T Mersin у берегов Сенегала. По версии журналистов, на корабль могли напасть из-за того, что он перевозил российскую нефть.