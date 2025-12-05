Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 16:54

Происшествия
Главная / Новости /

AFP: во Франции попытались сбить БПЛА над базой атомных подлодок

Во Франции попытались сбить БПЛА над базой атомных подлодок

Фото: 123RF.com/vadimmmus

На западе Франции морские пехотинцы попытались сбить неопознанные БПЛА над военно-морской базой Иль-Лонг с атомными подлодками, передает Agence France-Presse (AFP).

По информации агентства, беспилотники были обнаружены примерно в 19:30 (21:30 по московскому времени) в четверг, 4 декабря. Для их ликвидации на место были вызваны специалисты по борьбе с беспилотниками.

Журналисты отмечают, что это не первый раз, когда в данном районе замечают неопознанные БПЛА. Последний случай произошел в ночь на 18 февраля в районе полуострова Крозон.

Ранее румынские военнослужащие уничтожили морской беспилотник, который представлял опасность для судоходства в Черном море. Дрон обнаружили примерно в 36 морских милях к востоку от города Констанцы. Установлено, что это был беспилотный надводный аппарат типа Sea Baby.

До этого неизвестный дрон ударил по танкеру M/T Mersin у берегов Сенегала. По версии журналистов, на корабль могли напасть из-за того, что он перевозил российскую нефть.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика