Deniz Haber: дрон ударил по турецкому танкеру у берегов Сенегала

30 ноября, 20:41Происшествия
Фото: x.com/casusbellii
Танкер M/T Mersin, который принадлежит турецкой фирме, был поврежден неизвестным дроном и начал тонуть, сообщает Deniz Haber.
По данным агентства, танкер в августе 2025 года заходил в российский порт Тамань, а затем направился в Африку, где долгое время был без движения. По версии журналистов, на корабль могли напасть из-за того, что он перевозил российскую нефть.
Ранее танкер Kairos загорелся в Черном море у берегов Турции. Позже аналогичный инцидент произошел с танкером Virat.
Выяснилось, что причиной взрывов двух танкеров в Черном море могли стать столкновения с миной или удар ракетой. Также не исключен вариант с атакой БПЛА или безэкипажных катеров.