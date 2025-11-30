Deniz Haber: дрон ударил по турецкому танкеру у берегов Сенегала

Фото: x.com/casusbellii

Танкер M/T Mersin, который принадлежит турецкой фирме, был поврежден неизвестным дроном и начал тонуть, сообщает Deniz Haber.

По данным агентства, танкер в августе 2025 года заходил в российский порт Тамань, а затем направился в Африку, где долгое время был без движения. По версии журналистов, на корабль могли напасть из-за того, что он перевозил российскую нефть.

Ранее танкер Kairos загорелся в Черном море у берегов Турции. Позже аналогичный инцидент произошел с танкером Virat.

Выяснилось, что причиной взрывов двух танкеров в Черном море могли стать столкновения с миной или удар ракетой. Также не исключен вариант с атакой БПЛА или безэкипажных катеров.

