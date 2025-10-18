Танкер под флагом Камеруна подал сигнал бедствия после взрыва на борту

Фото: 123RF/astemmer

Судно под флагом Камеруна подало сигнал бедствия после взрыва на борту, произошедшего примерно в 60 морских милях к югу от йеменского города Ахвар. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности.

По данным организации, началась поисково-спасательная операция в Аденском заливе.

Факт инцидента подтвердил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). Уточняется, что "судно было поражено неизвестным снарядом", из-за чего возник пожар. При этом в UKMTO указали, что ЧП произошло в 116 морских милях к востоку от йеменского портового города Аден.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники заявил, что экипаж танкера в составе 26 человек эвакуирован.

