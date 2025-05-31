SVT: шедший в Россию сухогруз Meshka сел на мель у берегов Швеции

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Грузовое судно Meshka, которое следовало под панамским флагом в российский порт Высоцк, село на мель рядом с городом Ландскруна на юге Швеции. Об этом сообщает SVT со ссылкой на сообщение Службы береговой охраны.

Журналисты выяснили, что в скором времени будут допрошены члены экипажа, чтобы определить причину случившегося. При этом пока нет никаких подозрений на наличие преступных действий.

Представители вооруженных сил подтвердили, что взяли на контроль инцидент. Они уточнили, что не видят оснований для вмешательства.

Ранее пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" сел на мель в Ладожском озере. По предварительным данным, теплоход уклонился от курса в районе острова Коневец. При этом разлива нефтепродуктов и водотечности корпуса допущено не было.

