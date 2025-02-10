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10 февраля, 13:46

Происшествия

Росморречфлот не выявил следов загрязнения на Сахалине из-за севшего на мель судна

Фото: телеграм-канал "РосМорРечФлот"

Следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории на Сахалине, где на мель сел сухогруз AN YANG 2, не зафиксированы, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

"Спасатели Сахалинского филиала Морспасслужбы установили 140 метров сорбирующих бонов (400 метров бонов находятся в резерве) для защиты берега от возможного разлива топлива с аварийного судна", – добавили там.

На месте инцидента находится водолазная станция. Специалисты начнут спуски под воду при благоприятных погодных условиях, чтобы проверить корпус балкера на предмет скрытых повреждений. Кроме того, отметили в пресс-службе, планируется мониторинг акватории и судна с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Капитан аварийного судна рассказал, что у корабля есть две пробоины в балластных танках и форпике (крайний носовой отсек судна, который служит для размещения грузов или водяного балласта. – Прим. ред.). Судно перевозит груз угля в 1 000 тонн, также на борту имеются 54 тонны дизельного топлива и 706 тонн мазута.

При этом все запасы нефтепродуктов на судне находятся в подвесных танках, поэтому топливу ничего не угрожает. Все судовые системы и механизмы судна исправны, уверены в Росморречфлоте.

Сухогруз не смог удержать управление при снятии с якоря и сел на мель неподалеку от морского порта Невельск в ночь на 9 февраля. Это стало причиной объявления ЧС муниципального характера. Уточнялось, что на борту сухогруза находятся 20 человек, медпомощь членам экипажа не понадобилась.

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