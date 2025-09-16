Politico: в Греции конфисковано более 2 тысяч контейнеров с товарами из Китая

Фото: 123RF/zdolnygrafik

Прокуратура Евросоюза (ЕС) изъяла в греческом порту Пирея 2 435 морских контейнеров. Об этом сообщает RT со ссылкой на Politico.

По данным издания, в контейнерах перевозили электровелосипеды, текстильные товары и обувь из Китая. Журналисты обратили внимание, что эта конфискация стала крупнейшей из всех операций, которые прокуратура ЕС проводила за всю историю.

Ранее СМИ сообщали о планах европейских стран по аресту танкеров России, экспортирующих нефть, в Балтийском море. Объяснить подобный захват судов в Европе предполагали экологическими или "пиратскими" причинами.

Однако эксперты и юристы выразили сомнение в возможности реализации этой инициативы. В ЕС опасаются ответных санкций со стороны Москвы.

