Politico: ЕС готовит захват российского "теневого флота" танкеров на Балтике

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Страны Евросоюза (ЕС) готовятся к масштабной операции в Балтийском море по аресту российских танкеров, экспортирующих нефть. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание Politico, которому поступила информация от европейских чиновников и дипломатов.

Мотивировать подобный захват российских судов в Европе хотят экологическими или "пиратскими" причинами, уточняют журналисты. Однако эксперты и юристы выразили сомнение, что эта инициатива сможет быть реализована, так как в ЕС опасаются ответных санкций со стороны Москвы.

14 января НАТО запустили операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры. Отмечалось, что в миссии будут участвовать фрегаты, морские патрульные самолеты и беспилотники.

В свою очередь, премьер Польши Дональд Туск заявил, что страны Альянса хотят дать себе право контролировать корабли в нейтральных водах Балтики. По его словам, все участники саммита стран Североатлантического альянса Балтийского региона и генсек НАТО Марк Рютте согласились в необходимости защиты не только в территориальных водах, но и за их пределами.

В российском МИД посчитали, что Альянс хочет нарастить свое военное присутствие в Балтийском море.

