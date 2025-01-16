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Запад планирует ограничить экспорт российской нефти с помощью обвинений России в якобы порче инфраструктуры на Балтике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Заодно попытаться создать предпосылки для введения произвольных ограничений международного судоходства в Балтийском море в свете пресловутых спекуляций о его прекращении во "внутреннее море" НАТО", – сказала Захарова, добавив, что тем самым Запад подрывает глобальную энергетическую безопасность.

В НАТО, в свою очередь, воспользовались ситуацией. По словам дипломата, это было сделано для наращивания военного присутствия Альянса в Балтийском море.

"Это все бы напоминало очередной акт в театре абсурда, если бы не все признаки давно и тщательно продуманного плана", – цитирует ее РИА Новости.

Как считает Захарова, двойные стандарты Запад также демонстрирует и в ситуации с атаками Киева на компрессорную станцию в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". При этом данная инфраструктура обеспечивает поступление российского газа в отдельные страны – члены ЕС, подчеркнула она.

Между тем интерес избранного президента США Дональда Трампа к Гренландии также может быть связан с желанием получить доступ к запасам нефти и газа. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на Politico.

По данным издания, использование нефтегазовых месторождений Гренландии может превратиться в крупный бизнес для американских компаний. Запасы нефти на острове составляют около 31,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, а природного газа – 4,2 триллиона кубометров.

Ранее НАТО запустила операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры. Отмечалось, что в миссии будут участвовать фрегаты, морские патрульные самолеты и беспилотники.

Как, в свою очередь, сообщил польский премьер Дональд Туск, страны НАТО хотят контролировать корабли в нейтральных водах Балтики. По его словам, все участники саммита стран Североатлантического альянса Балтийского региона и генсек Альянса Марк Рютте согласились в необходимости защиты не только в территориальных водах, но и за их пределами.